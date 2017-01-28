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Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс»

28.01.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Очередная домашняя серия минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ подошла к концу.

Её финальным аккордом стал визит в белорусскую столицу казахстанского «Барыса».

Эта команда, как и «зубры», борется за попадание в плей-офф, только на Востоке.

Дебютный период остался за минчанами, которых вывел вперёд Александр Павлович.

Во второй двадцатиминутке перевес хозяев нарастил молодой Никита Мицкевич – для него эта шайба стала первой в лиге.

Под конец периода бело-синие стали играть хуже и, как итог, позволили «Барысу» сократить отставание.

На заключительном отрезке лишь везение и мастерство голкипера Бена Скривенса спасали «Динамо» от пропущенной шайбы.

2:1 – непростая виктория парней Крэйга Вудкрофта. Послезавтра они сыграют в Хельсинки с финским «Йокеритом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

 

Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс»

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