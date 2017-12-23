﻿ Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» со счетом 1:2 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» со счетом 1:2

23.12.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает последнее в 2017 году выездное турне в рамках «регулярки» КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 декабря «зубры» заглянули в город Тольятти – здесь они скрестили клюшки с «Ладой».

В середине первого периода хозяева реализовали большинство, но еще до перерыва Дмитрий Буйницкий ответил на эту неприятность – 1:1. А во второй двадцатиминутке наш клуб повел благодаря шайбе Джастина Фонтейна, и больше цифры на табло не менялись. В понедельник (25 декабря) подопечные Горди Дуайера сыграют в Челябинске с «Трактором», а затем вернутся в Минск.

Минское «Динамо» в гостях обыграло «Ладу» со счетом 1:2

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Алексей Крутиков о команде Гродненской области: «И борьбой, и комбинациями своими они удивляют»
Алексей Крутиков о команде Гродненской области: «И борьбой, и комбинациями своими они удивляют»
Белорусская хоккейная молодежная сборная проиграла в товарищеском матче команде из США
Белорусская хоккейная молодежная сборная проиграла в товарищеском матче команде из США
«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»
«Динамовцам» не удалось вырвать победу у ярославского «Локомотива»
«Все мужики красавцы, выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея
«Все мужики красавцы – выстояли, выложились и подняли Кубок». В Гродно определен обладатель хоккейного Кубка Салея
Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было
Сенсационная победа минского «Динамо» в Петербурге: как это было
Белорусская молодежная сборная перед чемпионатом мира U-20 провела в Америке первый спарринг
Белорусская молодежная сборная перед чемпионатом мира U-20 провела в Америке первый спарринг
«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов
«Динамо» обыграл СКА в Петербурге в серии буллитов
18 декабря был расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Романом Дюковым
18 декабря был расторгнут контракт с защитником минского «Динамо» Романом Дюковым
Все новости по теме Хоккей Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru