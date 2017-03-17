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Минскому городскому совету депутатов исполняется 100 лет

17.03.2017 - 22:50

Новости Беларуси. 100 лет на защите интересов минчан и решения задач, которые стоят перед столицей. Вековой юбилей отмечает Минской городской совет депутатов.

В разные годы депутатами Мингорсовета были представители различных профессий:

рабочие и инженеры, педагоги и врачи.

Сегодня главная задача депутатов – отстаивать законные интересы горожан, работать на благоустройство родного города и комфортную жизнь его жителей. Вопросы, которые решают депутаты, самые разные и касаются практически всех сфер жизни минчан. О тех, кто создает столичные законы, в лицах рассказали в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

Минскому городскому совету депутатов исполняется 100 лет

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