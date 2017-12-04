Минтруда: почти 50 тысяч белорусов устроились на новые рабочие места в 2017 году

Новости Беларуси. Почти пятьдесят тысяч белорусов трудоустроились в этом году на вновь созданные рабочие места. Вакансии были открыты на новых производствах и действующих предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты.

По статистике каждый второй из трудоустроенных занят в производственном секторе.

Тем временем работодателям еще есть, что предложить тем, кто ищет заработок.

Только в Минске в декабре проведут около десяти ярмарок вакансий.

Актуальным для профильного ведомства остается и вопрос достижения средней заработной платы по стране в 1000 рублей.