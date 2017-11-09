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Минтруда: зарплаты некоторых бюджетников вырастут в среднем на 7 %

09.11.2017 - 22:32

Новости Беларуси. Зарплаты некоторых бюджетников в Беларуси с 1 декабря возрастут. Это коснется работников сфер социального обслуживания и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они могут рассчитывать на прибавку в среднем на 7 %.

Об этом 9 ноября заявила министр труда и социальной защиты. Также Ирина Костевич рассказала об обновленной версии декрета № 3. Она сейчас находится на рассмотрении в Администрации Президента. Как подчеркнула глава социального ведомства, новый документ направлен, прежде всего, на поддержку тех, кто действительно хочет работать.

Подробности в сюжете.

Минтруда: зарплаты некоторых бюджетников вырастут в среднем на 7 %

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