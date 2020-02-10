Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день
Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пунктах пропуска продолжает действовать санитарно-карантинный контроль. Прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизоров, берут у них анализы.
Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз
Конечно, полностью исключить риск попадания вируса в страну нельзя, так как географических границ для него не существует. Но принимаемых мер на данном этапе достаточно, считают в Минздраве.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день.
Они полностью контролируют ситуацию по состоянию внутреннему, внешнему. То есть все свои признаки заболевания, если у них появляются, то таких людей госпитализируют в инфекционные стационары страны.
Что касается студентов, которые Китайский новый год встречали на родине, а сейчас возвращаются в Беларусь, – их размещают на две недели в лагере «Бригантина». Там уже проживают около 50 юношей и девушек. В ближайшие дни приедут еще больше 10 человек. Для студентов созданы все условия проживания, составлены индивидуальные программы обучения. И, конечно, за ними пристально следят медики.
Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз
Новости Китая. Вылечившихся от китайского коронавируса с каждым днем растет. Число победивших болезнь – чуть больше 8 % от всех зараженных в стране. Для сравнения, две недели назад этот показатель был в шесть раз меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные говорят о том, что лечение и медицинская помощь постепенно приносят результаты. Победили вирус уже свыше 3 300 человек.
10 февраля стало известно, что вирусом заразились два украинца, которые находятся на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Сейчас они, как и остальные 128 заболевших, под наблюдением медиков.
По последним данным, число жертв опасной болезни превысило 900 человек. Заразились свыше 40 тысяч. В Ухань отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.
На борьбу с эпидемией власти Китая выделили уже свыше 10 миллиардов долларов бюджетных средств. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с распространением эпидемии все еще тяжелой, однако выразил уверенность в победе над заболеванием.