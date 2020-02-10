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Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

10.02.2020 - 21:39

Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пунктах пропуска продолжает действовать санитарно-карантинный контроль. Прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизоров, берут у них анализы.

Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз

Конечно, полностью исключить риск попадания вируса в страну нельзя, так как географических границ для него не существует. Но принимаемых мер на данном этапе достаточно, считают в Минздраве.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день.

Они полностью контролируют ситуацию по состоянию внутреннему, внешнему. То есть все свои признаки заболевания, если у них появляются, то таких людей госпитализируют в инфекционные стационары страны.

Что касается студентов, которые Китайский новый год встречали на родине, а сейчас возвращаются в Беларусь, – их размещают на две недели в лагере «Бригантина». Там уже проживают около 50 юношей и девушек. В ближайшие дни приедут еще больше 10 человек. Для студентов созданы все условия проживания, составлены индивидуальные программы обучения. И, конечно, за ними пристально следят медики.

Люди в материале: Инна Карабан
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Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз

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Новости Китая. Вылечившихся от китайского коронавируса с каждым днем растет. Число победивших болезнь – чуть больше 8 % от всех зараженных в стране. Для сравнения, две недели назад этот показатель был в шесть раз меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные говорят о том, что лечение и медицинская помощь постепенно приносят результаты. Победили вирус уже свыше 3 300 человек.

10 февраля стало известно, что вирусом заразились два украинца, которые находятся на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Сейчас они, как и остальные 128 заболевших, под наблюдением медиков.

По последним данным, число жертв опасной болезни превысило 900 человек. Заразились свыше 40 тысяч. В Ухань отправилась передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

На борьбу с эпидемией власти Китая выделили уже свыше 10 миллиардов долларов бюджетных средств. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с распространением эпидемии все еще тяжелой, однако выразил уверенность в победе над заболеванием.