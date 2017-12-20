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Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»

20.12.2017 - 12:34

Новости Беларуси. Необычная премьера состоялась на сцене театра имени Горького – спектакль, где бок о бок с профессиональными актерами играют дети с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на подготовку постановки ушло более полугода.

Это первый в стране спектакль такого рода.

Анастасия Шпаковская, художественный руководитель спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Я лично пыталась для людей, которые находятся в замкнутом пространстве, в замкнутых условиях немного раскрыть эти границы. И показать, что мир ограничивается не только интернатом или какими-то специализированными учреждениями. Мне было интересно их немножечко вывести наружу.

Юрий Кузьмин, участник спектакля «Такие хрупкие мечты»:
Познакомиться с новыми друзьями, увидеть что-то новое, посмотреть что-то. Получить для себя какие-то уроки мастерства для будущего.   

По словам организаторов, значение этого спектакля для особенных детей сложно переоценить. Ведь для каждого такого ребенка постановка дала возможность почувствовать себя настоящим артистом, а также получить уникальный опыт.

Мир ограничивается не только интернатом: в Минске прошла премьера необычного спектакля «Такие хрупкие мечты»

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