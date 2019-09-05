«Мирные люди». Анонс фильма Игоря Позняка

Пентагон выделил более 3,5 млрд долларов из бюджета на возведение стены с Мексикой

Новости США. Пентагон выделил более 3,5 миллиарда долларов на возведение стены на южной границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт об участке протяжённостью в 280 км. Деньги будут взяты из бюджета, который был предусмотрен на реализацию других 127 проектов, как на территории США, так и за рубежом.

Какие именно проекты заморозят ради строительства стены, станет известно после уведомления Конгресса. Напомним, возведение стены на границе с Мексикой – одно из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа.