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«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене

04.05.2018 - 23:03

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта стало известно имя самой красивой девушки страны. Его определил Национальный конкурс «Мисс Беларусь-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри о том, как выбирают «Мисс Беларусь-2018»

Выбор был сложный – 30 прекрасных во всех отношениях финалисток. «Мисс Беларусь» не просто титул, победительница фактически представляет лицо нации.

Мисс Беларусь – Мария Василевич, 20-летняя минчанка, студентка экономического университета. Мария мечтает о карьере телеведущей и гордится тем, что умеет пилотировать самолет. После победы девушка еще долго будет чувствовать себя на седьмом небе.

Финал «Мисс Беларусь-2018». Что происходило за кулисами шоу

Мария Василевич, «Мисс Беларусь-2018»:
Сейчас меня переполняет буря эмоций. Отвечая на вопрос, кому я посвящаю победу: самой главной опорой всегда были и остаются мои родители. Я их очень люблю. Я думаю, это большая их заслуга – мое нахождение на этой сцене, моя победа здесь. Я посвящаю победу им.

10 фото «Мисс Беларусь-2018» смотрите здесь.

Крупный денежный приз, внедорожник и участие в «Мисс мира». Но главное – победа в конкурсе открывает перспективы. Смотрите репортаж Яны Шипко о нелегком, но приятном выборе в видеоматериале.

«Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич: это большая заслуга моих родителей – мое нахождение на этой сцене

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