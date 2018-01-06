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Митрополит Павел о встрече Рождества: «Готовясь к этому празднику, мы должны и сердце свое подготовить»

06.01.2018 - 19:30

Новости Беларуси. Православные готовятся встретить Рождество. Это время по праву считается началом светлого праздника и отмечается верующими с соблюдением церковных и народных традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в православных храмах страны начинаются торжественные богослужения – в этот день они проходят по-особому празднично. Как символ того, насколько значимым и долгожданным является Рождество для всех нас.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Каждый ощущает этот праздник по-своему. Но все прекрасно понимают, что это действительно величайшее событие в истории всего человечества. Как встречаем мы гостей в своей жизни, готовим свое жилище, квартиру, вот точно также мы делаем и накануне праздника. 

Несмотря на то, что по церковному календарю Рождество наступит уже завтра, праздновать это событие принято на протяжении ещё 12 дней. Это так называемые святые дни, или Святки.

В это время верующие поздравляют друг друга со светлым праздником. А главные мероприятия традиционно проходят в Вифлееме – в базилике Рождества Христова. По преданию, её построили в месте, где на свет появился Иисус Христос.

Митрополит Павел о встрече Рождества: «Готовясь к этому празднику, мы должны и сердце свое подготовить»

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