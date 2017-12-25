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Митрополит Тадеуш Кондрусевич поздравил христиан с Рождеством

25.12.2017 - 15:37

Новости Беларуси. Самый главный, самый светлый праздник христианства – Рождество – 25 декабря отмечают католики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богослужения проходит во всех костелах. Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии сегодня с самого утра посещают верующие. Сегодня здесь особая праздничная атмосфера и, разумеется, убранство – традиционный вертеп, композиции, которые воспроизводят сцены рождества и множество других атрибутов и символов торжества.

Главная праздничная месса началась накануне. Служил ее митрополит Минско-Могилевской Архиепархии, Римско-Католическая церковь Беларуси – Тадеуш Кондрусевич.

Тысячи прихожан собрались, чтобы получить благословение.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии:
Хацелася б павіншаваць нашых людей з гэтым святам. Віншую каталікоў, віншую хрысціян іншых канфесій, якія сёння святкуюць гэтае свята. Віншую таксама нашых сясцёр і братоў праваслаўных, якія рыхтуюцца да такого самага свята. Свята агульнае для ўсіх нас. Пажадаць, как гэтыя святы былі сапраўды радаснымі, агульнабеларускімі, народнымі. Пажадаць, каб Божая ласка нованароджанага збаўцы панавала ў сэрцах людзей, і как яны жілі ў гэтым супакоі.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич поздравил христиан с Рождеством
Католики Беларуси празднуют Рождество
Фото. Католики Беларуси празднуют Рождество
Католики Беларуси празднуют Рождество
Фото. Католики Беларуси празднуют Рождество

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Новости Беларуси. 25 декабря Рождество отмечают христиане, которые следуют григорианскому календарю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых главных религиозных дат. Предшествовала празднику вечерняя постная трапеза, после чего верующие отправились на торжественные мессы. Главное богослужение в Минске, по традиции, прошло в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Его отслужил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.
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