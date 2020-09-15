Митрополит Вениамин: если мы будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божьем?
Новости Беларуси. Ватикан настаивает на возвращении митрополита Кондрусевича в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце августа главу белорусских католиков не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Этот факт позже прокомментировал и Александр Лукашенко, заявив, что митрополит попал в список невъездных и данный вопрос тщательно изучается. Меж тем, ряд СМИ заявление Святого Престола трактует как вмешательство в дела государства.
А как к этому относятся сами верующие – мы поинтересовались у минчан.
Церковь всегда была местом, где все равны перед богом, вне зависимости от жизненных принципов, в том числе и политических взглядов.
Что бы ни происходило, но церковь должна быть вне политики, и она по-своему должна разговаривать с народом.
Я думаю, что должна быть вне политики. Все же, я думаю, прихожане должны оставаться как бы при своих интересах и со своими понятиями.
Однако не все представители религиозных конфессий придерживаются того же мнения. Некоторые начали открыто поддерживать протестующих. Так, например, архиепископ Гродненский Артемий призвал «покончить с сатанинским необольшевизмом», имея в виду действующую власть. Новый экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин считает, что в комментариях священнослужителей политики быть не должно.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарших экзарх всея Беларуси:
Думается, что позиция церкви должна быть нейтральна, церковь – это должно быть место встречи людей различных политических мировоззрений, различных политических взглядов. Позиция, которая не навязчива, не категорична, но с любовью, с заботой возвещает Слово Божие, которое говорит, где правда – где ложь, где грех – где добродетель. Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в Законе Божьем?
Другой священник – Олег Шульгин – на своей странице в Facebook назвал преступными меры по предотвращению массовых беспорядков во время протестов. Представитель иудейской общины в Минске говорит, что публичные комментарии священнослужителей противоречат принципам политического нейтралитета церкви.
Григорий Хайтович, председатель Иудейского религиозного объединения в Беларуси:
Там, где молитва, там нет места политическим спорам. У каждого может быть своя гражданская позиция. И я мог бы свою гражданскую позицию высказать, но как председатель объединения я думаю, что это было бы неправильно и неуместно.
Церковь всегда осуждала любое насилие. Вот и представители католицизма призывают к мирному решению проблем, которые возникли в белорусском обществе.
Ну не надо ломать, бить не надо, вот что. Не надо этих людей собирать в кучу, я так понимаю. Договариваться надо. Все договорятся, но только не надо этих людей… Вот я сегодня телевизор утром включила – мне страшно. Я с дачи вчера приехала, мне страшно.
Бог есть любовь, справедливость и правда. А чтобы изменить вокруг себя, нужно вначале измениться самому.
Начать с себя также призывает и митрополит Вениамин, ведь агрессия никогда не поможет урегулировать политические разногласия.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарших экзарх всея Беларуси:
Нужно этому человеку более внимательно относиться к духовной составляющей своей жизни и взглянуть на духовные законы. Потому что злоба, неправильные какие-то чувства внутри сердца, они ведь не только наружу выходят и вредят другим людям – они и самому человеку вредят.
К каким последствиям могут привести забастовки на предприятиях? Объясняем на примере БелАЗа
Новости Беларуси. Серьезными социальными и экономическими последствиями могут обернуться призывы к забастовкам на предприятиях. Стабильная работа белорусских индустриальных гигантов во многом определяет и стабильные поступления в бюджет. А от этого, в свою очередь, зависят строительство школ и детских садов, социальные выплаты и пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы следующего видеоролика предлагают в стихах проследить эту цепочку на примере крупнейшего предприятия страны.
Это БелАЗ, созданный, чтобы трудиться.
Но будет несобранным в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это контракта большого страницы
Заказчик швыряет, ведь он очень злится,
Что БелАЗ несобранный в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это валюта, которая вмиг испарится,
Ведь не заплатят из-за границы
За то, что несобранным в цехе пылится,
Потому что Михалыч ушел бастовать.
А это школы, сады и больницы,
Которым, увы, не дано появиться.
Мечты молодых, которым не сбыться.
Пенсионеров угрюмые лица,
С которыми нечем теперь расплатиться.
Молодец, Михалыч, что ушел бастовать.