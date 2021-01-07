Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.
Сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое.
История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас и показывал, что и нам нужно этому следовать. И пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили ко Господу свои благодарные сердца.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, Владыка, за добрые слова!
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Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.
Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым.
Было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает. Наверное, всегда видно, как информация подается или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.
Все-таки общество наше должно как-то понимать, что главное – не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь – такая штука, что если на этой земле мы должны жить вместе, значит должны быть дружны.
– Всех с праздником светлым! Крепкого здоровья, любви, радости и мира.
– В нашей стране и не только в нашей стране – во всем мире. Сберечь это.
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