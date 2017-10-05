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Mitsubishi Colt съехал в кювет и перевернулся под Минском

05.10.2017 - 19:39

Новости Беларуси. В Пристоличье водитель, житель Минска, не справился с управлением Mitsubishi Colt, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Mitsubishi Colt съехал в кювет и перевернулся под Минском

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