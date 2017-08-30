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Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью

30.08.2017 - 10:36

Новости Беларуси. Польский сейм намерен расширить сотрудничество с парламентом нашей страны. О таком желании соседей заявил вице-спикер Рышард Терлецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Контакты деловых кругов обеих стран – лейтмотив встречи делегации из Польши с белорусскими депутатами.

Усилить экономические взаимоотношения, укрепить политический диалог и обрасти выгодными контрактами – все это возможно уже в ближайшие годы, уверены парламентарии.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
У нас достаточно стабильный на протяжении последних лет держится товарооборот. И есть его рост, не взирая на сложные экономические условия. У нас достаточно активная инвестиционная политика со стороны польских партнеров. Поэтому мы видим достаточно много позитивных моментов, которые могли бы усилить наши позиции.

Напоминаем, что Беларусь и Польша стремятся увеличить товарооборот до четырех миллиардов долларов.

Вдобавок бизнес-элита соседней республики все больше доверяют инвестиционному климату Беларуси. По этому показателю коммерсанты государства польского входят в топ-7, а это сотни миллионов долларов, которые вливаются в белорусскую экономику ежегодно.

Мы видим достаточно много позитивных моментов: Польша намерена расширить сотрудничество с Беларусью

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