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Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости

14.12.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Белорусская академия музыки отмечает 85-летие. С юбилеем коллектив одного из самых творческих вузов страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы существования в ее стенах создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Академия уже воспитала не одну тысячу выдающихся композиторов, дирижеров, певцов. А ее выпускники известны не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Накануне для студентов и преподавателей Академии музыки была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Будущих музыкантов интересовали буквально все детали: где изготовили такие люстры, в каком зале проходили переговоры Нормандской четверки? Люди искусства едва успевали делать селфи.

Юрий Караев, декан вокально-хореографического факультета Белорусской академии музыки:
Очень интересно. Я думаю, что это прежде всего интересно студентам, которые прикоснулись к тому периоду становления белорусского государства, который нам сегодня и показали, и рассказали.

Преподнесли весьма в доступном и неформальном виде.

Светлана Белая, студент Белорусской академии музыки:
Поражена. Мне безумно понравилось. Особенно приятно, что такая наша экскурсия сложилась в юбилейный год нашей Академии.

К юбилею Академии прошли многочисленные выступления музыкантов, выставки, а также встречи с гостями. Финальным аккордом стал большой праздничный концерт.

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости

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