«Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились». Чем Александр Лукашенко впечатлил Маргариту Симоньян?
Новости Беларуси. 8 сентября Александр Лукашенко дал большое интервью ведущим российским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже после встречи во Дворце Независимости нашему корреспонденту удалось пообщаться с главным редактором телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян.
Она поделилась впечатлениями о разговоре с главой государства и подчеркнула очень искренний и личный характер беседы.
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»:
Он мне понравился. Знаете, чем? Я не припомню лидеров государств, которые могли бы в интервью, тем более в интервью СМИ другой страны (в данном случае России), говорить о своих чувствах по поводу протестов в его стране. Говорить такие слова, что это, конечно, обидно, что это даже трагично – говорить о том, что он чувствует по этому поводу.
Он много о чем говорил. Это двухчасовое интервью. Но вот эти вещи мне понравились просто чисто по-человечески. Сидит Лукашенко, Президент, который 25 лет уже у власти. Конечно, за это время любой забронзовеет. Он сидит и совершенно по-человечески говорит о том, что ему обидно. Мне даже показалось, что у него глаза немножко увлажнились в этот момент.
Также затронули тему происходящих в Беларуси событий.
Полную версию интервью смотрите в воскресенье, 13 сентября, в нашей итоговой программе «Неделя».
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России пройдет в конце сентября в Минске и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значение предстоящих встреч для двух стран Александр Лукашенко обсудил 10 сентября с послом России Дмитрием Мезенцевым.
Говорили об экономической составляющей союзного партнерства. Особый пласт отношений Беларуси и России – дружба регионов. Несмотря на вынужденное снижение деловой активности во время пандемии коронавируса, удалось подписать 42 документа о межрегиональном сотрудничестве. Спросом по-прежнему пользуется наша молочка, тракторы и грузовая техника. Форум подхватит эстафету встреч, которые состоялись в Петербурге летом 2019 года и станет импульсом для новых идей сотрудничества городов-побратимов.
Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Я думаю, что, безусловно, администрации субъектов федераций, правительства краев, областей и их партнеры в формате отношений, которые заложены уже не первый год, подтверждается успехом, будут находить быстрые решения в пользу людей, в пользу выгод предприятий, в пользу того, чтобы и белорусы, и россияне были богаче.
Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко?
Никогда в России ни на каком уровне – на уровне региональном, федеральном – к народу Беларуси иначе как к братскому (а к Беларуси иначе как к братской стране) никто отношения не высказывал. Так было, так есть и так будет.