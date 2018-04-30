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«Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей». Грабовский о перспективах белорусской сборной на ЧМ-2018

30.04.2018 - 12:27

Новости Беларуси. Нападающий команды «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский в интервью программе «Неделя спорта» рассказал о своей дальнейшей карьере и перспективах сборной Беларуси на Чемпионате мира в Дании.

Меня попросили помочь – поработать с молодыми ребятами. Михаил Грабовский о национальной сборной по хоккею

Михаил Грабовский: «Есть вопросы, что я буду дальше делать, чем заниматься»

Михаил Грабовский, нападающий ХК «Вегас Голден Найтс»:
Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей. Иногда это тяжело понять. Я думаю, что на Чемпионате мира должно быть полегче – ребята привыкнут, будут более ответственные игры – не товарищеские игры, можно сказать. Есть ребята молодые талантливые, которым дорога открыта в сборную – приезжай, играй, доказывай, попадай в КХЛ, НХЛ. Поэтому будет всё от них зависеть: как они сыграют, как они настроятся. А ветераны-ребята помогут им. Я думаю, что с хорошим коллективом, хорошим настроем надо выходить на каждый матч, настраиваясь на победу.

У нас проблема, что если что-то не получается, все сразу руки опускают. Я думаю, это самое худшее, что можно сделать. Надо себя настраивать, что ты сильнее игроков других команд, не бояться. Только так ты можешь попасть наверх.

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«Мне нравится система Льюиса: он заставляет ребят играть в быстрый хоккей». Грабовский о перспективах белорусской сборной на ЧМ-2018

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