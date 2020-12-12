«Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Новости Беларуси. За мир и порядок в стране. Неравнодушных белорусов 12 декабря вновь объединила патриотическая акция, ставшая уже доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег «За единую Беларусь!» из Минска в Жодино собрал сотни участников.

Эти мероприятия напоминают встречи хороших друзей. Небезразличные к судьбе своей страны белорусы показывают, что готовы в любую минуту быть опорой для своей страны. А в преддверии Нового года участники автопробега объединяются еще и в добрых делах.

Так, сегодня дружная команда решила организовать сбор новогодних подарков ребятам из детских домов. Сладости, игрушки и необходимые ребятам вещи участники акции отвезут 22 декабря.

Добавим, в этих автопробегах нет места крикам и негативу, никто не произносит непристойных слов. А главное – здесь не делят никого на своих и чужих.

Влада, участница автопробега «За единую Беларусь!»:

Мне очень хочется защитить страну. Это реально страна добрых, честных, трудолюбивых людей, людей, которые умеют созидать и творить. Ну а те, кому не нравится этот мир, я думаю, что welcome – мир большой.

Михаил Колтун, участник автопробега «За единую Беларусь!»:

У меня много друзей, родственники даже в Швейцарии, Болгарии, из Германии. И все нам звонят и пишут: «Ребята, держитесь! Не отдайте никому вашу страну». Вот, со Швейцарии приезжал – так ему здесь понравилось, он просто был в шоке. В какой мы живем прекрасной, чудесной стране.

Андрей Опиок, участник автопробега «За единую Беларусь!»:

Вот здесь мы все собираемся – за положительными эмоциями, за радостью, потому что мы единомышленники. А то, что творится в стране, это уже надоело, если честно.

Евгений Алексеюк, участник автопробега «За единую Беларусь!»:

Александр Григорьевич, спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы не бросили нас. Помните, что народ Беларуси с вами, мы поддерживаем вас. Мы – большинство. Огромное спасибо, и дай вам Бог здоровья!

Автопробег «За единую Беларусь!» собирает единомышленников каждую субботу на протяжении уже нескольких месяцев.

Сегодня, 12 декабря, участники направились в Жодино. Там для них проведут экскурсию на БелАЗе. А на обратном пути намерены заехать еще на одно предприятие – завод «Белджи».