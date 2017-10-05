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Мне очень приятно быть здесь – мы знаем, что среди настоящих друзей: Мадуро во время визита в Минск

05.10.2017 - 23:28

Новости Беларуси. Беларусь и Венесуэла в ближайшие два года намерены совершить прорыв в отношениях. Таков итог переговоров Александра Лукашенко и Президента боливарианской республики, которые прошли 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны рассмотрели самый широкий круг вопросов, от работы совместных сборочных производств до взаимодействия в аграрной сфере. Венесуэла также планирует расширить сотрудничество с нашей страной в области добычи и переработки нефти. Есть заинтересованность и в строительстве агрогородков по белорусской модели.

Подробности в сюжете.

Мне очень приятно быть здесь – мы знаем, что среди настоящих друзей: Мадуро во время визита в Минск

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