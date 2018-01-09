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«Мне повезло с погодой»: минчанин, который заснял пролет МКС вдоль Луны

09.01.2018 - 23:58

Новости Беларуси. Минчанину Виталию Хацуку удалось заснять пролет МКС вдоль Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На видео заметно, как станция пересекает небесное светило. Ее перемещение можно было наблюдать 9 января примерно в 07:50 утра по минскому времени. Исследовательский комплекс с большой скоростью двигался с запада на восток, словно яркая звезда. Ровно через две минуты МКС прошла «сквозь» Луну и скрылась за горизонтом. Фрагменты такой записи астроном-любитель сделал впервые. Ролик уже посмотрели тысячи пользователей.

Виталий Хацук, астроном-любитель:
Есть специальные сайты, которые прогнозируют пролет международной космической станции по данной территории. Где-то месяца полтора назад я посмотрел, что будет пролетать. Мне повезло с погодой и удалось это заснять.

Сама станция летит очень быстро.

Она появляется на западе и летит как быстрый самолет. По всему небосводу она пролетает буквально минут за семь, а по диску Луны это занимает буквально пару секунд.

В следующий раз МКС пересечет диск Луны 27 января за 40 минут до полуночи. А вот увидеть перемещение ее по диску Солнца можно будет 8 февраля в 16:03. Не пропустите.

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