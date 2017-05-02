Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту новость: Александра Бутор о победе на WorldFest-Houston

Новости Беларуси. И напоследок о мировом признании белорусского кино. В США подвели итоги юбилейного 50 кинофестиваля WorldFest-Houston – это, к слову, один из крупнейших фестивалей в Северной Америке. Сразу 200 лент из полусотни стран боролись за приз «Ремми».

Итак, золото – у нашей драмы «Сладкое прощание Веры» и платиновая статуэтка у документального кино о стародавней белорусской песне.

Как американский кинофестиваль вышел на «Веру», Александра Бутор может разве что догадываться. Сама режиссер заявку со своими лентами не на один конкурс до этого не отправляла. Более того, на большом экране драму женщины, проработавшей всю жизнь стюардессой в авиакомпании и безответно любившей капитана своего экипажа, зритель увижел ещё в мае 2015 года.

Она на пенсии, без семьи и детей, пилот так и остался в её мечтах.

Он – молодой и пылкий, агент службы ритуальных услуг. Любовь вне возраста и обстоятельств. Собирать статуэтки начала спустя два года проката.

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:

Мне позвонили с киностудии «Беларусьфильм» в полпервого ночи, чтобы сообщить эту радостную новость. А ещё до него мне написал посол белорусский в Америке. Он принимал этот фильм на закрытии.

Уже в ближайшее время золотая «Ремми» будет в руках нашей Саши Бутор.

Награда высокая, особенно учитывая тот факт, что до этого на Хъюстонском кинофестивале белорусский кинематограф лишь единожды – «Анастасией Слуцкой».

Андрей Воскресенский, оператор:

Много снимали с водой, под дождём. Это было интересно. Для оператора – это удовольствие.

Александра Бутор:

Главная роль писалась для актёра – Харланчука. Он подписал контракт с Питером, у нас он был блондин. А там война, где его перекрашивают в черный. Это был ужас.

Он возвращался к нам, и наш гример не знала, какого цвета Паша выйдет к нам в кадр.

Когда все закончилось, он побрился на лысо и сказал: «Все. Кино окончено».

World Fest Houston – это один из крупнейших фестивалей в США и старейший независимый кинофестиваль в мире.

И вот где уж триумф отметили сразу две белорусские ленты – «Веру» и документальную картину о народных песнях.

Белоррксский режиссер Воля Дземка платиновый «Ремми» получила лично.

Этот фильм о белорусском фольклоре для белоруски, которая переехала жить в Америку, стал дебютным именно с такой тематикой и создан именно для англоговорящего зрителя. Шесть лет назад Воля проехала сотни километров по деревням Гомельщины и Брестчины. Этнографическую экспедицию оценили в другой части света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская глубинка или взлетная полоса. Наши декорации давно стали частью мирового кинематографа. Это не может не радовать.

Наше кино не что-то в далеком прошлом, это вполне конкретный продукт, качественный и конкурентоспособный.

Есть Вера и есть Воля.