﻿ Многие дуэты объединились специально для проекта: за кулисами «Золотой коллекции» в Молодечно | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Многие дуэты объединились специально для проекта: за кулисами «Золотой коллекции» в Молодечно

15.11.2017 - 19:23

Новости Беларуси. Молодечно принимает «Золотую коллекцию белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?

Совсем скоро на главную сцену города выйдут лучшие белорусские коллективы и исполнители, которых любят и знают не только у нас в стране. На прямой связи со студией моя коллега Ольга Коршун, которая следит за подготовкой к музыкальному событию. Оля, мы ждем от вас интересных подробностей.

Ольга Коршун, СТВ:
Сейчас в Молодечно идут последние приготовления к генеральной репетиции перед большим концертом, который состоится совсем скоро. В программе более 30 номеров, и сегодняшняя фишка нашего концерта в том, что на сцену выйдут дуэты, трио и ансамбли. То есть сольных номеров не будет. Это значит, что зрители получат двойное, а то и тройное удовольствие. Кстати, многие дуэты объединились специально для проекта нашего телеканала.

Будут на сцене в Молодечно и неожиданные звездные премьеры. Александр Солодуха, например, выступит со своей младшей дочкой Варварой. Будет и специальная приглашенная звезда из России – это известная артистка, которая очень тесно связана с Беларусью. Всех секретов мы открывать не будем, лишь немного заглянем за кулисы.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор проекта:
Для меня неожиданностью был Саша Немо с Ларисой Грибалевой. Или, например, «Дударики». Или как сделали сыновья Саши Солодухи, Антон и Александр, как они сделали «карусель»!


На этот концерт билеты раскупили за несколько дней, а в некоторых городах, где «Золотая коллекция» уже побывала, вовсе приходилось организовывать дополнительные места в залах. Зрители сидели даже на ступеньках.

Валерий Скоржонок, певец:
Это очень важный проект для Беларуси, и в первую очередь – для нас, артистов. То, что опять встреча с друзьями, с которыми часто встречаешься на концертах, гастролях – это раз. Во-вторых, этот проект очень важен для нашей молодежи, чтобы они помнили наше творчество, наши истоки, нашу белорусскую песню.

Олег Жуков, поэт-песенник:
Любой такой проект, который возвращает нас к корням, к тем годам, скажем, 20-летней давности, произведениям, которые для молодых людей, которые только вышли в этот мир. Они вдруг слышат, что, оказывается, есть и другая песня! Есть песни, которые пели бабушки, которые пели дедушки, которые пришли из тысячелетий. Корни даже дальше у белорусов, наверное, есть.

Ольга Коршун:
Следующий концерт, на котором зрители услышат хиты «Золотой коллекции», будет в Гродно. Финальный грандиозный концерт состоится в Минске уже 6 декабря с участием Президентского оркестра.

Это была моя коллега Ольга Коршун из Молодечно, который встречает сегодня «Золотую коллекцию белорусской песни».

Многие дуэты объединились специально для проекта: за кулисами «Золотой коллекции» в Молодечно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?
Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?
«Золотая коллекции белорусской песни» в Молодечно: чего ждать зрителям
«Золотая коллекции белорусской песни» в Молодечно: чего ждать зрителям
Национальные песни должны быть «номер Раз»: Наталья Тамело и Юлия Можиловская споют дуэтом на концерте в Молодечно
15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно
15 ноября грандиозное шоу «Золотая коллекция белорусской песни» приедет в Молодечно
Вадим Косенко и Жанна Пивоварова споют дуэтом на концерте «Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно
«Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно
«Зорныя дуэты»: проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» 15 ноября приедет в Молодечно
Фото: СТВ
Три часа родной музыки нон-стоп: 6 декабря «Золотая коллекция белорусской песни» в Минске
«Эта песня получила новую жизнь»: как «Золотая коллекция белорусской песни» возрождает забытые хиты
Все новости по теме Золотая коллекция белорусской эстрады
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru