Многие семьи с детьми пришли навести порядок на территории Брестской крепости

Новости Беларуси. Наводили сегодня порядок и в месте, которое с Курганом Славы связано одной историей – в Брестской крепости.

Через две недели к Цитадели почтить память павших во время Великой Отечественной вместе с родными и близкими придут ветераны.

Сегодня в мирное время важно сохранить память об уроках военных лет и подвиге, который совершили защитники крепости.

Святослав Пакало, житель Бреста:

Я пришел сюда маме помогать, листья загребать, и пришел сюда еще смотреть Брестскую крепость.

Кипела работа и неподалеку – на строительстве Западного обхода. Вторая очередь путепровода, который распределит транспортные потоки и разгрузит улицы –

ключевой объект к 1000-летию города.

Первые опоры будущего моста начали «вырастать» марте. Сегодня же здесь вязали арматуру и выполняли бетонные работы, и все это силами работников городского и областного исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.