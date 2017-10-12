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Много лет мы восстанавливались, и теперь продолжаем жить ради детей: как семьи переживают алкоголизм

12.10.2017 - 18:50

Новости Беларуси. Алкоголизм как болезнь и социальное явление. Проблема масштабная, и требует мобилизации всех государственных – и не только – ведомств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как капля может стать морем бед – в сюжете.

Много лет мы восстанавливались, и теперь продолжаем жить ради детей: как семьи переживают алкоголизм

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