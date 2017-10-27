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Модернизация минского здравоохранения: что обновят и построят

27.10.2017 - 22:54

Новости Беларуси. Проекты по модернизации столичной сферы здравоохранения планируют завершить в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идет, прежде всего, о реконструкции второго роддома, корпусов онкологического диспансера, строительстве нового терапевтического корпуса четвертой больницы и увеличении числа мест в клинике на улице Розы Люксембург. Кроме того, обновится пятая больница и детская «инфекционка».

Всего на «здоровье» в 2017 году направили свыше 150 миллионов рублей.

Часть средств пойдет и на оснащение клиник новым оборудованием – рентген- и УЗИ-сканерами. 

Сергей Малышко, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Городской центр травматологии на базе шестой городской клинической больницы. В принципе, сейчас проводятся работы по созданию компьютерных программ по соединению в информационную сеть всего необходимого оборудования.

Я думаю, что где0то 1 ноября мы откроем данный центр.

Также близится к завершению ремонт приемного отделения больницы скорой медицинской помощи. А вот к Европейским играм реконструкция коснется шестой и десятой клиник. 

Модернизация минского здравоохранения: что обновят и построят

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