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Могу спокойно доехать без пересадки: на день раньше открыли трамвайную ветку к вокзалу

31.08.2017 - 20:51

Новости Беларуси. Трамвайное движение до вокзала открыли 31 августа в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стука колес здесь не слышали больше двух лет в связи со строительством третьей линии подземки.

Перед открытием движения трамвайные пути реконструировали. Пассажиры подарок транспортников оценили.

Горожане:
Мне нравится. Тем более у  меня по ходу движения на работу другого транспорта нет.

Я живу в районе, где нет метро. Естественно, до вокзала добираться очень проблематично, надо пересадку делать. А сейчас открыли трамвай мой, поэтому я могу спокойно доехать без пересадки.

Сегодня неожиданно увидели, и очень рады. Вот, ждем трамвай. Очень приятная новость, я думаю, для многих из минчан тоже.

Пассажиры снова могут пользоваться трамвайными маршрутами № 1, 4 и 7.

При этом отменяется работа автобуса № 901, следовавшего от «Дружной» до Комаровки, а трамвай № 11 будет курсировать только в будни в часы пик.

Могу спокойно доехать без пересадки: на день раньше открыли трамвайную ветку к вокзалу

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