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«Молодечно-2019»: чем порадует зрителей второй день фестиваля песни и поэзии

08.06.2019 - 14:37

Новости Беларуси. 8 июня прозвучат финальные аккорды Национального фестиваля песни и поэзии, который проходит под знаком Года малой родины и юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне разрешилась главная интрига фестиваля – назван лауреат конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Гран-при завоевала 18-летняя Яна Мармыш. Она учится на третьем курсе Минского государственного колледжа искусств. Победительница выступила на гала-концерте в честь открытия фестиваля.

Этим же вечером летний амфитеатр в Молодечно представит зрителям юбилейную программу «Зорны карагод» Академического ансамбля танца Беларуси под руководством народного артиста Валентина Дудкевича с участием известных эстрадных исполнителей. А весь день на праздничных городских площадках проходят творческие встречи, выставки и театральные постановки.

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