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Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

31.05.2017 - 17:37

Новости Беларуси. И в текущем году он будет посвящен 135-летию со дня Янки Купалы и Якуба Коласа. Откроется форум театральными презентациями и конкурсом молодых исполнителей.

Затем состоится премьера Национального академического концертного оркестра «Купала и Колас, вы нас растили»,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прозвучат произведения белорусских композиторов на слова поэтов. Запланированы также и юбилейный концерт «Друзей»,

а также показ на сцене Дворца культуры легендарной «Павлинки».

Будет и детский концерт, и публичное чтение произведений классиков белорусской литературы.

А еще гостей ждет «Спортивный калейдоскоп».

Программа насыщенная, на любой вкус.

Михаил Финберг, художественный руководитель, директор Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Гэта значная музычная падзея. Я ганаруся, што маю дачыненне да гэтага фестываля з 1993 года – з году узнікнення фестываля.

Хацеў бы нагадаць, што фестываль асаблівы, ён мае назву нацыянальны.

Больш ніхто такой назвы не мае. Хацеў бы нагадаць, што фестываль праходзіць пад партранатам Прэзідэнта нашай краіны. У спалучэнні атрымліваецца тое, што і чакаюць ад нас нашы прыхільнікі.

Молодечно готовится принять XXVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

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