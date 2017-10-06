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Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске

06.10.2017 - 22:17

Новости Беларуси. ЧП в одном из корпусов экономического университета: там было обнаружено тело 21-летней девушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подозреваемый задержан.

Случайным свидетелем драмы стал таксист: он увидел, как парень тащил девушку. Когда водитель остановился, тот бросил тело и убежал. Девушка не подавала признаков жизни. Таксист вызвал экстренные службы. По приезду они установили, что смерть наступила от удушья. Вскоре задержали подозреваемого в убийстве.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Им оказался ровесник погибшей, 21-летний уроженец Ошмянского района Гродненской области. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи. Он уже допрошен.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы совершенного им преступления.

Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске
Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске
Фото. Молодые люди были знакомы: что известно об убийстве 21-летней девушки в Минске

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Фото: СК
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