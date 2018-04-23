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«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси

23.04.2018 - 23:02

Новости Беларуси. 23 апреля началась Европейская неделя иммунизации. В столичных медучреждениях расскажут о необходимости вакцинирования и докажут минчанам пользу прививок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особенно важна такая защита для детей. Сегодня в Национальном календаре профилактических прививок вакцинация против 9 инфекционных заболеваний.

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:
Мы сталкиваемся с тем, что молодые мамы отказываются от прививок, говорят, что это не обязательно. Конечно, нужно объяснять, разъяснять. Но мне хотелось бы отметить следующее: наши страны-соседи, европейские и не только, приняли целый ряд мер по закреплению обязательности вакцинации. Вплоть  до штрафов. Единственный способ защиты от заболеваний – это вакцинация.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация против тяжелых инфекционных заболеваний позволяет ежегодно предотвратить в мире от 2 до 3 миллионов случаев смертей от дифтерии, столбняка и кори. Интересующие вопросы минчане смогут задать специалистам, обратившись на специальную горячую линию.

«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси

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