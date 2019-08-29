«Молодёжь должна себя проявить»: болельщики о том, что нужно БАТЭ для победы над «Астаной»

Алексей Бага пред матчем с «Астаной»: Не самый приятный момент, если надо забивать, и форвард получает повреждения

Новости Беларуси. БАТЭ готовится провести ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. В соперниках у подопечных Алексея Баги «Астана» из Нур-Султана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Менее недели назад «желто-синие» в гостях уступили казахстанскому клубу 0:3. Это значит, что завтра белорусам для выхода в групповую стадию нужна победа с разницей в четыре мяча. Кажется, Алексей Бага и его парни настроены серьезно.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Если учесть, что нам надо забивать, в корне поменять игру впереди, в атаке, в созидании быть, агрессивнее быть, быстрее, удачливее – как угодно это назовите. Сутки есть еще, готовятся люди.

После Мозыря добавился Дубайич с повреждением, с ушибом ребра, который, в общем-то, забил три мяча. Не самый такой приятный момент, если мы говорим, что надо забивать, и форвард получает повреждения. Поэтому его участие в игре не то что под вопросом, но под сомнением.

Матч пройдет 29 августа на «Борисов-Арене». Старт поединка намечен на 20:00.