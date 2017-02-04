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Море развлечений в одном месте: чем порадовал семейный фестиваль в Минске?

04.02.2017 - 21:19

Новости Беларуси. От научных опытов до модного дефиле. В Минске открылся семейный фестиваль. Море развлечений сконцентрировано в одном месте.

Спорт, наука, образование.

Формат отдыха предполагает, что интересно будет не только детям, но и их родителям.

К примеру, на одной площадке собраны все лучшие игры и спортивные занятия. На другой – можно почувствовать себя юным ученым, попробовать свои силы в ребусах  и поучаствовать в мастер-классах. Кроме этого, в рамках фестиваля проходят выставки игрушек, а также модный показ детской одежды. 

Евгений Введенский, организатор семейного фестиваля:
Я отец троих детей и знаю, насколько важно, чтобы были такие мероприятия, куда можно было бы сходить со своими детьми, где было бы и интересно, и полезно, можно было бы что-то узнать. Что особенно важно, чтобы было чем заняться не только детям, но и родителям.   

Отмечу, в таком многогранном формате фестиваль проходит впервые. Продолжится семейный праздник и завтра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Море развлечений в одном месте: как прошёл семейный фестиваль в Минске?

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