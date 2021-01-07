Морозы наступают. Насколько холодно будет в Беларуси на больших выходных?
Новости Беларуси. На больших выходных в Беларуси ожидается холодная и снежная погода.
Как сообщает Белгидромет, 8 января в республике будет облачно. На большей части территории страны ожидается сильный снегопад, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Только в Брестской области вероятность осадков не превышает 10-15%.
Местами прогнозируются слабый туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и северо-западный 4-9 м/с, в Гомельской области возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1… +1°C, по северу – до -3°C. В светлое время суток температура воздуха существенно не изменится – -1… +2°C.
9 января будет преобладать облачная погода. Временами осадки, в основном снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный и северный умеренный. Ночью похолодает до 0… -6°С, на северных территориях – до -8°С, днём будет теплее: от -6°С по северу до +1°С по югу страны.
10 января в Беларуси прогнозируются снег и мокрый снег, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. В тёмное время суток воздух остынет до -4… -11°C, по югу будет немного теплее – -1… -3°C. Днём столбик термометра покажет -1… -8°C.
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Сегодня – мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. В ближайшие двое суток погода без существенных изменений. В ночное время ожидается до шести градусов мороза. Днем от -3 до +3 градусов.
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