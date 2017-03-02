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Мотоциклетный эскорт, ретроавтомобили, оркестр: в честь 100-летия белорусской милиции 4 марта в Минске пройдет торжественный марш

02.03.2017 - 09:45

Новости Беларуси. Репетиция парада в честь 100-летнего юбилея милиции прошла накануне поздно вечером на Октябрьской площади. Напомним, что 4 марта в Минске состоится грандиозное шествие белорусских стражей закона.

Торжественным маршем пройдут пешие парадные расчеты различных подразделений милиции, сводный оркестр МВД, а также автомобильная колонна.

Она будет состоять из самых разных образцов современной спецтехники. От броневой машины до саперно-пиротехнического автомобиля с роботом. Зрители увидят и мастерство мотоциклетного эскорта, сопровождающего кортежи.

Будут на Октябрьской площади и раритетные ретроавтомобили, которые применялись белорусской милицией в различные исторические периоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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