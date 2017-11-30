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«Мой главный экспонат – это зритель»: Сергей Шнуров привез в Минск выставку «Ретроспектива брендреализма»

30.11.2017 - 19:40

Новости Беларуси. В Минске 1 декабря откроется выставка музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. За день до начала в белорусской столице прошла пресс-конференция, посвященная открытию экспозиции.

«Ретроспектива брендреализма» продлится до середины января 2018 года. Минск станет третьим городом, куда Шнуров привезет свои работы, после Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно манифесту брендреализма, который в нынешнем году отметил 10-летний юбилей, нас окружают бренды и человек, выбирая их, определяет себя. Направление придумал Сергей Шнуров.

По словам Шнурова, манифест брендреализма он стал реализовывать даже с помощью песен «Ленинграда».

Сергей Шнуров:
Мой главный экспонат – это зритель.

Перед выставкой в Санкт-Петербурге, которая открылась в начале 2017 года, музыкант и постмодернист отметил, что «так как в заглавии всего стоит Сергей Шнуров – то я здесь главный экспонат».

Как прошла выставка и какие работы были представлены на ней смотрите здесь.

В Москве на презентацию работ лидера «Ленинграда» пришли Ксения Собчак, Глюкоза, Андрей Малахов.

Фото: instagram.com/erarta_museum

Сергей Шнуров отмечал, что на его выставке делать селфи обязательно. Посетили экспозиции прислушались к пожеланию автора и публиковали в соцсетях большое количество фото с выставки.

На пресс-конференции в Минске Сергей Шнуров признался, что ему понравилось, и рассказал, что приобрел картину белорусского художника Руслана Вашкевича.

По словам музыканта, в столице Беларуси всегда принимают лучше всех. «Я не думаю, что выставку примут так же, но я рад, что она здесь».

Фото: instagram.com/erarta_museum

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