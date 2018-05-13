«Мой номер 16522». Ведущая программы «Неделя» приняла участие в «Viva Ровар-2018»

Новости Беларуси. В том, что Минск – столица велодвижения, похоже, ни у кого нет сомнений. Кажется, только недавно город встречал акцию «30 дней на велосипеде», и вот следующая инициатива – в 12 мая минчане провели уже традиционный велокарнавал «Viva Ровар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дед Мороз и Солодуха на велосипедах, тысячи людей и костюмов. Репортаж СТВ о «Viva Ровар-2018»

Организаторы пообещали сделать самый грандиозный праздник за все годы существования. Убедиться в этом ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась лично. Подробности в видеоматериале.