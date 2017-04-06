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Может, я действительно вредитель какой-то: Сергей Данкверт отказался от работы с Беларусью

06.04.2017 - 21:10

Новости Беларуси. 5 апреля президенты двух стран нашли пути решения вопроса, связанного с поставкой белорусских товаров в Россию. Представителям Россельхознадзора лично предложили проверить предприятия. Группы уже приступили к работе на производствах в Гомельской и Брестской областях.

А вот глава федеральной службы – Сергей Данкверт – от приглашения отказался и в весьма яркой форме.

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора:
Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом.

Видимо, столь ярого сторонника санкций против сельскохозяйственной продукции под маркой «белорусское» что-то зацепило. Либо он действительно задумался об ответственности за свои заявления, либо приписывал надуманные нарушения.

Возможно, и вовсе решил с государственной службы податься в бизнес.

Жилку предприимчивости в нем отмечали не раз. Ведь со стороны многим казалось, что столь явной неприязни должны сопутствовать выгодные мотивы. Для кого – пока не ясно. И почему, соответственно, тоже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Может, я действительно вредитель какой-то: Сергей Данкверт отказался от работы с Беларусью

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