﻿ Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ

19.01.2018 - 22:36

Новости Беларуси. На выборах в депутаты местных Советов стартовала агитация. А в столице активисты БРСМ проводят акцию «Молодежь решает», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый избиратель может оставить свои пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Для этого в Минске установят специальные ящики для предложений. А затем напутствия горожан передадут избранным депутатам.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Это с одной стороны агитация, дополнительное информирование наших граждан о том, что выборы состоятся 18 февраля 2018 года. Ну и второе – это, конечно же, обратная связь с нашими избирателями. Которые могут не просто сегодня прийти на выборы и проголосовать, но и обозначить какую-то проблему.

Александр Бурда:
Не смотря на холодную погоду, люди подходят, активно интересуются целью акции, нашей миссией. И, конечно, видно желание людей принимать активное участие в политический жизни страны.

Писали минчане о проблемах своего двора и улицы: замене теплосетей, состоянии дорог во дворах, освещении. Акция «Молодежь решает!» будет проходить еженедельно в самых людных местах до 17 февраля.

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Избранным депутатам шестого созыва 28 сентября вручили мандаты
В Заводском районе избранным депутатам шестого созыва 28 сентября вручили мандаты
Александр Лукашенко и Владимир Андрейченко
Александр Лукашенко: депутаты прошлого созыва должны быть востребованы
Гуманитарии, медики, производственники: портреты новых сенаторов
Гуманитарии, медики, производственники: портреты новых сенаторов
Медийные персоны, управленцы, бизнесмены: Палата представителей шестого созыва отличается социальным разнообразием
Медийные персоны, управленцы, бизнесмены: Палата представителей шестого созыва отличается социальным разнообразием
Ирина Дорофеева
Певица, спортсмен, пекарь: кто они – новые персоны парламента
Лидия Ермошина охарактеризовала доклад БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам как вполне сбалансированный
Лидия Ермошина охарактеризовала доклад БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам как вполне сбалансированный
ЦИК подвел итоги выборов в Палату представителей Национального собрания: зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам
ЦИК подвел итоги выборов в Палату представителей Национального собрания: зарегистрированы все депутаты, избранные по 110 округам
Окончательные итоги выборов в Палату представителей озвучат 16 сентября
Окончательные итоги выборов в Палату представителей озвучат 16 сентября
Все новости по теме Выборы в парламент Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru