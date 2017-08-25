Можно в сельской школе показать результат: в Минской области обсуждают итоги Республиканский педсовет

Новости Беларуси. На Минщине обсуждают Республиканский педсовет. Большой учительский форум прошел с участием Президента и собрал более 800 человек со всей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители власти и общественных организаций вместе с педагогами говорили по систему образования и пути ее совершенствования. По словам Президента, сломав старое, можно потерять все лучшее, что было наработано.

Между тем, проблем в белорусской школе хватает. О них говорят все. Мыслей много, а объединяет их одна: качественные знания как обязательное условие успеха.