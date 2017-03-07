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«Мухи завелись в фонарях»: на что жаловались минчане век назад, можно услышать в музее конки

07.03.2017 - 17:01

Новости Беларуси. В новом музее в Минске сделали «говорящий» телефон, рассказали в программе «Большой город».

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Документальный материал всегда сложно показывать. Именно, когда письменные источники. Поэтому появился «говорящий» телефон.

Телефон в музее минской конки
Те сюжеты, которые описывались в виде каких-то описей, выводов мы переделывали в прямую речь жителя того времени, который докладывает о каком-то событии. Либо об увеличении платы за проезд, или о том, что сегодня пассажиры конки опять жаловались на то, что нет света в вагоне, мухи завелись в керосиновых фонарях.

И как кондуктор пытался уладить такой уже нарастающий конфликт.

Или про то, как обсуждался вопрос, достаточно сложный в жизни конки – это увольнение всех служащих 1 мая 1918 года в связи с банкротством конки. И о том, какое будут платить пособие, учитывая инфляцию, какими лучше деньгами – «керенками», было принято решение. И на какой срок? И как, всё-таки, за это время, пока конка не будет работать, сохранить вагоны, лошадей и саму инфраструктуру этого транспорта.   

Музей минской конки: самые интересные экспонаты 

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