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Музей минской конки: самые интересные экспонаты (видеофакт)

Фото старого Минска
Кондуктор минской конки
Билеты минской конки
Линии минской конки
Макет минской конки
Расписание минской конки
07.03.2017 - 17:00

Новости Беларуси. В «Большом городе» знакомят с новым объектом, появившимся на культурной карте Минска. Это – музей конки. В нём можно узнать не только об истории этого вида транспорта, но и как жили обитатели небольшого на тот момент города, посмотреть на восстановленный уголок старого Минска. Экскурсию для зрителей программы провела ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска Лидия Маркович:

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