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Музей священника Владислава Чернявского открыли в Воложинском районе

27.06.2017 - 19:27

Новости Беларуси. Этот человек – просветитель и реформатор, известный во всем католическом мире.

Именно благодаря отцу Владиславу в костелах зазвучал белорусский язык.

Деревня Вишнево,  где находится музей, его малая родина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь собраны личные вещи священника, рукописи, а также религиозные издания и книги, напечатанные после его смерти.

А еще здесь хранится экземпляр библиии, которую священник перевел на белорусский язык.

Тереза Битель, организатор музея:
У нас есць кніга водгукаў, прешы запіс там зрабіў Мітрапаліт наш Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. З Канады быў нават малады мужчына, азнаёміўся з нашай экспазіцыяй і пакінуў запіс, была дэлегацыя з Літвы, два разы з Магілёва прымалі экскурсіі.

Людзі цікавяцца, прыязджаюць. 

Вторая часть экспозиции посвящена костелу, в котором служил ксендз Владислав Чернявский. Здесь можно найти уникальные документы, посвященные истории святыни.

Музей священника Владислава Чернявского открыли в Воложинском районе

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