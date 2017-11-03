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Мужчина перекрестился и бросился на рельсы в минском метро

03.11.2017 - 11:00

Новости Беларуси. 2 ноября вечером мужчина бросился на рельсы в столичном метро.

Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на станции метро «Партизанская» около 20:30.

Гражданин перекрестился и бросился на рельсы перед поездом. Мужчина не пострадал. Сотрудники милиции и метрополитена помогли ему подняться на платформу.

Проводится проверка. Причина инцидента неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

В середине октября на рельсы минского метро прыгнула 37-летняя женщина – здесь подробнее.

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