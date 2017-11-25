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Мужская сборная Беларуси уступила Словении в матче первого раунда квалификации Чемпионата мира-2019

25.11.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси провела дебютный матч первого раунда квалификации к Чемпионату мира 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наши парни под управлением Александра Крутикова сражались на выезде со словенцами. Хозяева паркета бодро начали – плюс 10 после первой четверти и плюс 18 к большому перерыву. Спасти игру после такого было невероятно сложно. Белорусы попытались, но сумели лишь немного сократить отставание. 87:74 не в нашу пользу. У белорусов самым результативным стал Уэйнс – 14 очков. Уже завтра сборная Беларуси в минском Дворце спорта сразится с командой Черногории.

Мужская сборная Беларуси уступила Словении в матче первого раунда квалификации Чемпионата мира-2019

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