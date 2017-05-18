«Музы Несвижа-2017»: организаторы рассказали о программе праздника

Новости Беларуси. В Несвиже открывается праздник искусств.

«Музам Несвижа» уже более 20 лет в культурном графике Минщины.

Бессменный организатор – Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга при поддержке Минского областного и Несвижского районного исполнительных комитетов.

В программе праздника – несвижские научные чтения, художественные выставки, выступления Национального академического концертного оркестра Беларуси, спектакль Заслуженного любительского коллектива театра имени Урсулы Радзивилл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.