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Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»

16.09.2017 - 18:56

Новости Беларуси. «Хоровое вече» развернулось сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На несколько часов площадка возле Национальной библиотеки превратилась в импровизированную большую сцену, где звучало церковное и светское пение. Впечатляют и масштабы: около 80 коллективов и две тысячи 300 исполнителей. Вниманию зрителей – действительно богатое песенное наследие.

Публика могла насладиться музыкальной культурой Беларуси, начиная с 16 века. Не забыли и про творчество современных белорусских авторов. Как отмечают организаторы, такой разносторонний репертуар помог учесть интересы любой аудитории: разных поколений и с абсолютно разными музыкальными предпочтениями.

Участие в гала-концерте приняли профессиональные, любительские детские и студенческие коллективы. Причём, со всех регионов страны. Такие акции – хорошая возможность продвигать хоровое искусство, а также содействовать творческому росту вокально-хоровых коллективов. «Хоровое вече» проводится уже во второй раз. И традицию намерены продолжать.

Музыкальная культура Беларуси, начиная с XVI века: у Национальной билиотеки прошёл гала-концерт общереспубликанской акции «Хоровое вече»

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