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Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах

28.11.2017 - 17:58

Новости Беларуси. Конкуренцию Несвижу могут в скором времени составить Смиловичи. Любителей творчества Станислава Монюшко теперь ждет музыкальная гостиная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А для тех, кто увлекается полотнами Хаима Сутина, всегда рады приветствовать в специальном музее. Благодаря грантам Европейского Союза, поселок Червенского района развивает ряд туристических инициатив. Это и крупные проекты, и более мелкие. 

Такой, как, например, создание специальных карт, которые позволят не сбиться иностранцу с пути в поисках всемирного наследия. Кстати, только летом Смиловичи посетило около 3 тысяч человек из 18 стран. Культурологи и искусствоведы это место окрестили не иначе как «белорусский Париж». 

Музыкальную гостиную Станислава Монюшко открыли в Смиловичах

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