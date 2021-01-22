МВД напоминает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают белорусов об ответственности за участие в несанкционированных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь о митингах, запланированных на предстоящие выходные.
Дело в том, что в различных интернет-источниках и Telegram-каналах вновь возобновляются призывы к участию в протестах. Авторы анонимных сообщений подстрекают людей к собраниям на улицах города и блокированию движения транспорта. В то же время милиция еще раз напоминает, что участие в подобных мероприятиях не остается незамеченным, даже если удалось избежать задержания.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Обращаем внимание на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий. Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие. В случае, если вы стали свидетелями правонарушений, незамедлительно сообщайте об этом в милицию.
Все факты участия регистрируются и влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.
«Поддалась под их влияние». 36-летняя женщина размещала в соцсетях оскорбления в адрес правоохранителей
Новости Беларуси. Анонимность на виртуальных просторах весьма условна, а уверенность в собственной неуязвимости мнима. Сотрудники милиции продолжают выявлять тех, кто размещает оскорбления и угрозы в адрес правоохранителей и работников государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вдохновившись лживыми публикациями о милиционерах, работниках прокуратуры, следователях, судьях и других представителях госорганов, минчане вступили в ряды так называемых «диванных войск». Будучи подписчиками одного из деструктивных Telegram-каналов, они публиковали оскорбления и угрозы в адрес не только представителей власти, но и членов их семей.
36-летняя женщина в соцсети оставила 28 комментариев, мужчина оказался скромнее – разместил оскорбления в отношении пятерых сотрудников.
Когда я была подписчиком Telegram-канала «Каратели Беларуси», начитавшись постов, поддавшись под их влияние, мною было оставлено много эмоциональных сообщений, в чем я раскаиваюсь.
Я этих сотрудников не знаю и не хотел им ничего причинить плохого. Прошу прощения у работников органов внутренних дел, судей, членов их семей.
Несмотря на то, что злоумышленники скрыли свои данные настройками приватности, им все же пришлось признать свою вину – оба задержаны.
В МВД напоминают, что призывы к насилию в отношении милиционеров и их родных – это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
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