МВД: «Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х»
Новости Беларуси. В МВД посчитали, сколько людей приняли участие в протестах в воскресенье, 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации ведомства, общее количество составило около 11 тысяч человек – по всей стране. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек (подробнее здесь).
Протесты в выходные собирают все меньше людей, но заметно радикализируются и становятся более организованными. Произошедшие в воскресенье события подтверждают: речи о мирных митингах нет. На несанкционированных акциях были замечены экстремисты из радикальных анархистских группировок.
В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел:
Министерство внутренних дел обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения, как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому – акции в столице в минувшее воскресенье.
Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи – баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа.
Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших «цветные революции».
От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.
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В Вашингтоне во время акции протеста задержаны более 20 человек
Новости США. Более 20 человек задержала полиция Вашингтона во время акции протеста против назначения Эми Кони Барретт членом Верховного суда США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующим предъявлены обвинения в препятствии свободному передвижению у здания Сената.
Слушания по кандидатуре Барретт, которую на высокий пост предложил Дональд Трамп, продлятся до 15 октября. Демократы требуют от главы Белого дома повременить с этим назначением и предоставить это право победителю предстоящих президентских выборов.
Тем временем по мере приближения основного дня голосования, запланированного на 3 ноября, стражи порядка готовятся к нарастанию протестного движения. Полиция Нью-Йорка распространила служебную записку, в которой отмечается, что большинство полицейских должны быть готовы к развертыванию с 25 октября.